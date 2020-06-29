شباب الأهلي يرشح بوعصيبة لرئاسة اتحاد الدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي شباب الأهلي عن ترشح عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الریاضیة والمسؤول عن ریاضة الدرّاجات بالنادي، منصور بوعصیبة، لمنصب رئاسة اتحاد الدرّاجات للدورة المقبلة 2020-2024، المتوقع عقدها في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ويعدّ بوعصيبة لاعباً لریاضة الدرّاجات من 1984 إلى 1998، ومثل المنتخب في مناسبات عدة، وحقق إنجازات أبرزها بطولة الخليج لفئة الكبار أعوام 94 و95 و96، وشارك في أولمبياد برشلونة 1992.

وتقلد بوعصيبة العديد من المناصب الإدارية، أهمها عضوية مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات من 2005 إلى 2008، وأمين سر الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، كما عمل مديراً لفريق سكاي دايف دبي للدرّاجات من 2014 إلى 2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news