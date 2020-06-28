شباب الأهلي يجدد عقد عبدالعزيز هيكل
كشف لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز هيكل، عن تجديد عقده مع "فرسان دبي"، وفق ما نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".
ونشر هيكل صورته عقب تجديد العقد، وقال: "الحمد لله على تجديد عقدي واستمراري مع الفريق، شكراً لرئيس النادي وبإذن الله أعمل مع زملائي على اسعاد جماهير شباب الاهلي بتحقيق البطولات".
ونشر هيكل صورته عقب تجديد العقد، وقال: "الحمد لله على تجديد عقدي واستمراري مع الفريق، شكراً لرئيس النادي وبإذن الله أعمل مع زملائي على اسعاد جماهير شباب الاهلي بتحقيق البطولات".
وبات هيكل ثالث اللاعبين المواطنين الذين يتم تجديد عقودهم مع شباب الأهلي في الفترة الماضية، بعدما تم تجديد عقد كل من وليد عباس ومحمد جابر.
وتعمل شركة الكرة على تجديد عقود كل من أحمد خليل وإسماعيل الحمادي ووليد حسين ارتبطت أسمائهم بالرحيل عن الفريق.
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