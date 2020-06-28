المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انشغال

اعتذر إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي عن عدم الرد على الاتصالات التي يلتقاها بداعي النوم نهاراً، بسبب انشغاله ليلاً، بالتواصل مع اللاعبين البرازيليين الذين ينوي النادي التعاقد معهم لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

انتقادات

تعرّض مسؤول سابق بأحد أندية دوري الخليج العربي لانتقادات من مغردين، بسبب تصريحات سابقة له أكد فيها عدم التعاقد مع مدرب جديد، قبل أن يتعاقد النادي بالفعل مع هذا المدرب، ما كبّد النادي خسائر مادية كبيرة بسبب فسخ العقد معه بالتراضي.

ترشيحات

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة فرغ من تحديد الأسماء المرشحة لرئاسة وعضوية اللجان القضائية الجديدة تمهيداً لرفعها إلى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها المرتقب في الثاني من يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للجان القضائية الحالية.

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