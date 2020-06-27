حسن عبدالرحمن: مدرب عجمان أعطانا الخطوط العريضة للتدريب خلال التوقف

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أكد لاعب عجمان حسن عبدالرحمن، أنه يسعى خلال فترة الصيف إلى المحافظة على لياقته خلال فترة التوقف الطويلة للمباريات، مشيراً إلى أن مدرب الفريق، المصري أيمن الرمادي، أعطى اللاعبين الخطوط العريضة للتدريبات الفردية في المنزل والملاعب الخارجية بعد انتهاء الحظر الصحي.

وينتظم لاعب عجمان حسن عبدالرحمن، في التدريبات مع عدد من لاعبي دوري الخليج العربي على شاطئ عجمان، وفي إحدى صالات اللياقة المفتوحة حفاظاً على لياقتهم البدنية استعداداً لعودة التدريبات في الأندية والتي لم تتحدد حتى الآن.

وقال حسن عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»: «طلب الكابتن أيمن الرمادي من اللاعبين الحفاظ على لياقتهم خلال فترة التوقف بإجراء بعض تدريبات القوة حتى تساعد الجهاز الفني عقب العودة إلى الفريق». يُذكر أن حسن عبدالرحمن مرتبط بعقد مع عجمان حتى عام 2023، وقدم عروضاً قوية منذ انضمامه للفريق.

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