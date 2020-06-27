جمعية عمومية لاتحاد السباحة اليوم عن بُعد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يعقد اتحاد السباحة، اليوم الساعة الواحدة ظهراً، الجمعية العمومية العادية من خلال نظام الاتصال المرئي عن بعد. وتعتبر هذه هي أول جمعية عمومية لاتحادات الألعاب الفردية التي تعقد عن بعد، وسيتم خلالها مناقشة عدد من الملفات.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي أن العمومية ستناقش التقرير المالي للاتحاد عن العام الماضي، وكذلك التقرير الفني والمالي، إضافة إلى مقترحات الأندية للتعامل مع الوضع الراهن ومناقشة ما يستجد من الأمور، وأشار إلى ان العمومية كان من المفترض أن تكون في أبريل الماضي، قبل أن تتأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان اتحاد السباحة أعلن عن عودة نشاط اللعبة في الشهر المقبل، حيث تواصل مع الاتحاد الدولي، وعرض عليه الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس دبي الرياضي، في حين يواصل المنتخب تدريباته في شاطئ الممزر.

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