6 مباريات يخوضها العين في المعسكر الداخلي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس، أن «الزعيم» سيقيم معسكراً داخلياً استعداداً للموسم الجديد ينطلق في منتصف يوليو المقبل، ويستمر حتى مطلع أغسطس المقبل في المرحلة الأولى بمدينة العين تسبقها الفحوص الطبية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المعسكر تتضمن مباراتين وديتين، قبل الانخراط في المرحلة الثانية والمحددة مطلع شهر أغسطس المقبل في أبوظبي وتستمر لمدة أسبوعين، ووفقاً لبرنامج الفريق التدريبي في المعسكر من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية أربع مباريات، بناءً على طلب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وقال العويس للموقع الرسمي لنادي العين إن «التوجه في الفترة الحالية هو تنظيم معسكر داخلي ما لم يستجد أي جديد»، مضيفاً: «المؤشرات الإيجابية التي تشهدها الدولة في مواجهة كورونا، بفضل الرعاية والحكمة في التعامل مع الظروف والمتابعة اللصيقة لكل التفاصيل المرتبطة بتوفير أعلى المعايير الخاصة بالإجراءات الوقائية لصحة وسلامة مجتمع الإمارات، والجهود المخلصة التي ظل يبذلها العاملون في خط الدفاع الأول والجنود المخلصين، تجعل الإمارات الأفضل جاهزية والأكثر أماناً لإقامة المعسكر الصيفي في ظل الظروف الراهنة».

وجدد العويس عدم رضاهم عن قرار إلغاء الموسم الرياضي، وقال: «العين أكبر المتضررين من القرار كونه المنافس الأساسي في البطولتين، وفي حال استمرار المسابقتين كان الممكن التتويج بالثنائية».

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