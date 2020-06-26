4 خطوات قانونية تحدّد مسار قضية الموسم

المصدر: منصور السندي ■دبي

كشف رئيس لجنة الاستئناف السابق في اتحاد كرة القدم، المستشار سعيد مبارك الزحمي، أن هناك خطوات عدة وإجراءات قانونية تحدد مسار قضية شباب الأهلي في شكواه ضد رابطة المحترفين على خلفية إلغاء دوري الخليج، وذلك في أعقاب التطورات الجديدة التي شهدتها القضية بتقديم النادي شكوى جديدة إلى هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة، بعد تلك التي قدمها إلى لجنة الانضباط، لكنها لم تبت فيها نظراً لانتهاء المدة القانونية للجنة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذه الخطوات تتمثل في تسليم شباب الأهلي للشكوى بشكل رسمي إلى الإمانة في اتحاد الكرة التي تقوم بدورها بتحديد الجهة المختصة بالنظر في القضية، وهي هيئة التحكيم الرياضي، التي ستقوم بعد إعادة تشكيلها الجديد ووفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة بتشكيل لجنة استئناف للنظر في الدعوى.

وتتمثل الخطوة الثالثة في هذه القضية أنه في حال وجد شباب الأهلي أن قرار لجنة الاستئناف التابعة لهيئة التحكيم غير مُجدٍ فإنه يحق له اللجوء إلى لجنة التمييز للطعن في الحكم، كونها تعد آخر درجات التقاضي المحلية على صعيد اللجان القضائية التابعة لاتحاد الكرة، وتعد الخطوة الرابعة بالنسبة لشباب الأهلي حال لم يعجبه قرار لجنة التمييز اللجوء بعدها إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس)»، مشيراً إلى أن «حق التقاضي مكفول للجميع، سواء نادي شباب الأهلي أو أي نادٍ آخر، في حال رأى أنه متضرر من قرارات أصدرتها رابطة المحترفين أو اتحاد الكرة».

وأضاف الزحمي: «بعد التطورات الجديدة التي صاحبت انتهاء المدة القانونية للجنة القضائية في اتحاد الكرة، ومن بينها هيئة التحكيم الرياضي فإن على شباب الأهلي الانتظار حتى يتم إعادة تشكيل هيئة التحكيم الرياضي من جديد للبت في شكواه».

وأوضح: «هيئة التحكيم عليها أن تجتمع بأسرع وقت بعد إعادة تشكيلها من جديد من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وتنظر في القضية حسب اللوائح المنصوص عليها في اتحاد الكرة، وتبحث الموضوع بتأنٍ من الناحية الشكلية والموضوعية، وتقوم بإعلان الأطراف المعنية بموعد عقد الجلسة، وعلى شباب الأهلي، وهو الجهة الشاكية، أن يقدم مستنداته ودفوعه القانونية كاملة التي تثبت شكواه حتى تصدر هيئة التحكيم قرارها».

وأكمل: «بالنسبة لنا كقانونيين فإنه لو كانت القضية معروضة أمامنا يمكننا أن نعطي فيها رأياً قانونياً محدداً لكن طالما القضية غير منظورة أمامنا فإنه لا يمكننا إعطاء رأي قانوني فيها وبأن هذا الطرف على صواب وذلك على خطأ».

وأثارت قضية شكوى شباب الأهلي لرابطة المحترفين واتحاد الكرة ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية التي تترقب ما ستنتهي إليه هذه القضية بعد قرار رابطة المحترفين إلغاء الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي حتى الجولة 19، وشطب كل نتائج الفريق والمسابقة وترتب على قرار إلغاء الدوري ايضاً إلغاء عملية الهبوط إلى دوري الدرجة الاولى، وكذلك الصعود إلى دوري الخليج العربي.

الخطوات القانونية الـ 4

1- تسليم النادي شكوى رسمية إلى الأمانة العامة في اتحاد الكرة التي ستقوم بدورها بتحديد جهة الاختصاص، وهي هيئة التحكيم الرياضي.

2- هيئة التحكيم الرياضي ستقوم بعد إعادة تشكيلها الجديد بتشكيل لجنة استئناف للنظر في الدعوى.

3- في حال أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لهيئة التحكيم ولم يعجب قرارها شباب الأهلي فإنه يحق للأخير اللجوء إلى لجنة التمييز

التي تعد آخر درجات التقاضي المحلية.

4- لجوء شباب الأهلي، حال لم يعجبه قرار لجنة التمييز، إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس).

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