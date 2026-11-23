تُصدر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قرارها بشأن الاستنئاف المقدم من السنغال التي تطالب باستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما مُنِح للمغرب بقرار إداري، "بعد ظهر الثلاثاء 24 نوفمبر 2026"، وفق ما أعلنت اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تبت الهيئة القضائية الرياضية العليا في القضية بعدما نظرت في 8 أكتوبر في لوزان وخلف أبواب مغلقة في النزاع غير المسبوق.

وفي المباراة النهائية التي أُقيمت في 18 يناير الماضي في الرباط، فازت السنغال 1-0 بفضل هدف باب غي في الوقت الإضافي، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي.

وغادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يهدرها إبراهيم دياس بعد استئناف المباراة.

لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ألغى في مارس نتيجة المباراة ومنح المغرب الفوز 3-0 واللقب استنادا إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية اللتين تحظران "مغادرة أرض الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة من دون إذن من الحكم".

وندد الاتحاد السنغالي لكرة القدم بـ"أفدح عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا"، ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي في محاولة منه لمنحه اللقب.