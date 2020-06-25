سالم ربيع مساعداً لريجيكامب في تدريب الوصل

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم اليوم تعاقدها مع المدرب سالم ربيع، ليتولى منصب المدرب المساعد، للمدير الفني للفريق الأول لـ "الفهود"، الروماني لورينت ريجيكامب، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويأتي التعاقد مع ربيع ضمن خطط شركة الكرة الوصلاوية، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد على كافة الصعد، سواء بالتعاقد مع صفقات جديدة، إلى جانب التعديل في الجهاز الفني. وأبرم "الفهود" حتى الآن صفقتين، بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوروز، والبرازيلي سانتوس نيريس.

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