النجم الهولندي سيدورف في ضيافة نادي الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشرقة

ذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع استقبل النجم السابق في الكرة الهولندية كلارنس سيدورف، لدى زيارته إلى النادي.

وحضر اللقاء الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة عبدالله العجلة. وقال النادي إن الخطوة تأتي في إطار تبادل الخبرات مع أحد أساطير الكرة الهولندية، والذي خاض مشوارا مميزا مع فرق كثيرة وعريقة، على غرار أياكس الهولندي، وريال مدريد الإسباني، وإي سي ميلان الإيطالي، كما قاد بعض الاندية والمنتخبات في مسيرته التدريبية بعد ذلك.

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