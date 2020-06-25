فابيو ليما: أستغل إجازتي في رعاية الماشية وزراعة الفواكه

المصدر: أحمد عابد – دبي

قال نجم فريق الوصل، فابيو ليما، إنه لم يعد أمامه في الفترة الراهنة سوى الاستمتاع بإجازته التي يقضيها في البرازيل حالياً، بعدما قررت رابطة المحترفين، إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

وأكد ليما أنه «يستغل الإجازة في رعاية الماشية والاعتناء بمزرعته الخاصة في مسقط رأسه بقرية أراساغي، شمال شرق البرازيل في ولاية بارابيا».

وقال مهاجم الوصل لصحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، إنه كان يستعد للعودة إلى الإمارات في أي وقت، في حال اتخاذ رابطة المحترفين قراراً باستكمال الجولات السبع المتبقية من مسابقة دوري الخليج العربي، بينما أوضح أن قرار إلغاء الموسم، جعله يتجه إلى إشباع شغفه والبحث عن أولويات أخرى، في رعاية الماشية والاعتناء بمزرعته الخاصة وزراعة الفواكه في المنطقة الريفية التي يقطن بها.

وأضاف: «أحرص دوماً على ممارسة الزراعة خلال فترات الإجازة والعودة إلى البرازيل، والاستمتاع بهذه الأجواء مع أسرتي». وتحدث هداف الوصل في آخر ستة مواسم عن قرار إلغاء الدوري، وقال: «لم تكن هناك فرصة لاستكمال المسابقة بسبب الأزمة التي تعيشها أغلب الدول في العالم، لتفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك كان من الطبيعي أن يكون التركيز على سلامة اللاعبين وجميع العاملين في مسألة تنظيم البطولة».

وتابع: «فيروس (كورونا) فرض على الجميع وضعاً غير مسبوق، وأجبرنا على اتخاذ بعض القرارات التي لم نعتدها، لذلك أرى أن قرار عدم استكمال الدوري أمر طبيعي، في المقابل حان الوقت أن نبقى في منازلنا لتوفير الحماية لأنفسنا وللعائلات، ولحماية الجميع من جائحة كوفيد 19».

وأشار إلى أن إلغاء الموسم أسهم في ضياع جهد عام كامل لجميع الأندية، لكنه شدد على أن ما حدث أمر استثنائي، وقال: «في النهاية يجب أن نفكر في سلامة الجميع في المقام الأول، ونتمنى أن يتخطى العالم هذه الأزمة في أقرب فرصة».

وأوضح ليما أنه عقب اتخاذ رابطة المحترفين قرار إلغاء الموسم، بات ينتظر قرار نادي الوصل، لتحديد تفاصيل فترة الإعداد للموسم المقبل، مشيراً إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد عودته إلى دبي، للانخراط في تدريبات الفهود والاستعداد للموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن ليما يعيش أفضل فتراته منذ انضمامه إلى الوصل في 2014، مبينة أنه أحرز أكبر عدد من الأهداف في المواسم الستة الماضية مع «الإمبراطور» بتسجيله 146 هدفاً في مختلف البطولات، إلى جانب 47 تمريرة حاسمة في 205 مباريات خاضها مع الفريق، بينما شارك في آخر مباراة لعبها «الأصفر» بالدوري، في 13 مارس الماضي، عندما فاز الوصل على حتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز ليما هدفين في المباراة، قبل أن يتم تعليق المسابقة، ثم اتخاذ قرار بإلغائها في الشهر الجاري.

سجل هدفين في آخر مباراة للوصل قبل توقف الدوري.

ليما لم يحدد حتى الآن موعد عودته للتحضيرات للموسم الجديد.

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