أبوالشوارب: فخور بخدمة عميد الأندية الإماراتية

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن أبوالشوارب، سعادته بخدمة عميد الأندية الإماراتية، وأوضح أن ثقة رئيس النادي بإعادة تشكيل المجلس، دافع كبير، للمضي قدماً في طريق الانتصارات وصناعة الإنجازات على جميع الأصعدة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، قد أعاد تشكيل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب، لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وأكد رئيس شركة الكرة، في تصريح صحافي، أن هذه الثقة الكبيرة بمثابة تكليف رفيع، سيعطيهم دافعاً كبيراً نحو بذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، ليعود العميد إلى موقعه الطبيعي في صدارة أندية الدولة، وتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين، داعياً جميع منتسبي العميد العمل سوياً من اجل النهوض بالنادي.

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