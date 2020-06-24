لا نية لإلغاء مسابقات كرة الطاولة

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة الطاولة متمسك باستئناف الموسم الرياضي الحالي في شهر سبتمبر المقبل، ولانية لإلغائه.

وقال مصدر إن قرار استكمال الموسم، الذي جرى تعميمه برسالة رسمية على كل الأندية قبل أسبوعين، لا جديد فيه، وإنهم ماضون نحو عودة النشاط في سبتمبر، وانطلاقة الموسم الجديد في أكتوبر.

على جانب آخر، تنطلق، غداً، دورة تعليمية للحكام الجدد من الجنسين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن يُمنح المشاركون بعد نهاية الدورة شهادات معتمدة من اتحاد كرة الطاولة، وتهدف الدورة الحالية إلى رفد سلك التحكيم بكوادر وطنية إضافية، في إطار سلسلة العمل المتواصل للارتقاء بالنشاط الرياضي في الدولة.

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