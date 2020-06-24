اتحاد الكرة يفاوض سانتي دينيا ولويس دي لا فوينتي

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المصدر:
  • أحمد طارق - دبي
التاريخ:

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اتحاد كرة القدم دخل في مفاوضات مع كل من الإسبانيين سانتي دينيا ولويس دي لا فوينتي، لتولي تدريب منتخبي الشباب والناشئين.

وأوضحت صحيفة «بيتا نيوز» أن اتحاد الكرة الإماراتي دخل في مفاوضات مع سانتي دينيا لقيادة منتخب الشباب، بينما يسعى لتعيين لويس دي لا فوينتي مدرباً لمنتخب الناشئين.

وأشارت إلى أن سانتي يعد من أبرز المدربين في إسبانيا، إذ تولى تدريبات منتخبات المراحل السنية لـ«لاروخا» تحت 16 و17 و19 سنة، بينما يعد لويس دي لا فوينتي من المدربين الذين لديهم خبرة كبيرة مع منتخبات المراحل السنية.

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