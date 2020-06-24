«شباب الأهلي» يطالب بإلغاء قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لـ «الرابطة»

المصدر: منصور السندي وأحمد طارق ـــ دبي

حدّدت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الساعة الرابعة والنصف، عصر اليوم، موعداً للاجتماع، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، للبت في الشكوى التي تقدم بها نادي شباب الأهلي ضد قرار رابطة المحترفين، بإلغاء دوري الخليج العربي، فيما كشف نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، عن تفاصيل جديدة متعلقة بالمذكرة، التي تلقتها لجنته من نادي شباب الأهلي التي يطالب فيها بإلغاء كل القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية الأخيرة لرابطة المحترفين، وبينها قرار إلغاء الدوري، مشيراً إلى أن نادي شباب الأهلي تقدم أيضاً بشكوى ضد اتحاد الكرة بداعي قيامه بالتصديق على القرارات التي أصدرتها الرابطة، وكذلك الجمعية العمومية للرابطة بإلغاء الدوري الذي يتصدره شباب الأهلي حتى الجولة 19، وشطب نتائج الفرق في المنافسة.

وقال حمدان الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة تسلمت بالفعل مذكرة رسمية من نادي شباب الأهلي ضد كل من اتحاد الكرة والرابطة، وستجتمع للبت في الشكوى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور».

وأضاف: «جلسة اليوم ستكون إجرائية، وسيتم خلالها التعرف إلى طلبات نادي شباب الأهلي، من خلال الشكوى التي تقدم بها، ومن ثم سيتم تحديد موعد لدعوة الأطراف المعنية إلى الاستماع إلى إفاداتها وهي إلى جانب شباب الأهلي، رابطة المحترفين واتحاد الكرة».

وأثار قرار الرابطة إلغاء الدوري وما ترتب على ذلك من شطب لكل النتائج، ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية، في حين عارض نادي شباب الاهلي القرار بشدة، كونه كان متصدراً لترتيب فرق المسابقة برصيد 43 نقطة، يليه العين بـ37 نقطة، والجزيرة ثالثاً برصيد 36 نقطة، ثم الوحدة رابعاً برصيد 35 نقطة، والشارقة خامساً بالرصيد ذاته.

يذكر أن رابطة المحترفين كانت قد قررت إلغاء نتائج دوري الخليج العربي للموسم الحالي 2019-2020 الذي تصدره فريق شباب الأهلي، وترتب على قرار إلغاء الدوري قرار آخر من اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة دوري الدرجة الأولى، ومن ثم إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وكذلك الصعود إلى دوري الخليج العربي، فضلاً عن إلغاء دوري تحت 21 سنة، وذلك في أعقاب توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة منذ 15 مارس الماضي، بسبب جائحة «كوفيد-19».

الشكوى ليست على عدم التتويج.. ولماذا «الانضباط»؟

كشف مصدر في نادي شباب الأهلي أن شكوى النادي تتعلق بقانونية دعوة الرابطة إلى عقد جمعية عمومية والتصويت على قرار إلغاء الدوري، ومنح الأندية أحقية اختيار تتويج متصدر الترتيب شباب الأهلي من عدمه، إذ بات أعضاء الجمعية العمومية الخصم والحكم في الوقت نفسه.

وأكد المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن الشكوى أمام لجنة الانضباط ليست على عدم تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، ولكن على مخالفة اللوائح التي يستوجب معها رفع شكوى أمام لجنة الانضباط المختصة في منازعات خرق اللوائح ومخالفتها.

وقال المصدر إن اتجاه شباب الأهلي إلى لجنة الانضباط يستند إلى لائحة اتحاد الكرة، التي حددت اختصاصات اللجنة من خلال المادة (7) من الفصل الثاني في الفقرة (ج) التي تنص على «الفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح الاتحاد ولوائح رابطة المحترفين، التي لا تدخل في اختصاص أي من هيئات الاتحاد الأخرى».

في المقابل، تدعم شكوى شباب الأهلي وصحتها المادة (12) من لوائح اتحاد الكرة التي تنص على «تقدم الشكاوى من الأندية واللاعبين وجميع المشمولين بهذه اللائحة إلى العامة وترسل بالفاكس، أو نظام التراسل الإلكتروني، أو من خلال أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد خلال يومي عمل، بعد اليوم الذي حدثت به الواقعة/‏‏‏ الحدث، وخلال أسبوع من نشر التصريحات الإعلامية»، إذ لم يخسر شباب الأهلي فرصة التقدم بشكوى إلى الانضباط بعدما تقدم بها النادي قبل مرور 48 ساعة على استلام القرار.

جلسة اليوم ستكون إجرائية، وسيتم خلالها التعرف إلى طلبات نادي شباب الأهلي.

اجتماع لجنة الانضباط يعقد الساعة 4:30 عصر اليوم عبر الاتصال المرئي.

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