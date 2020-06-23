صحيفة: جمال بلماضي يرفض عرضاً لتدريب «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «ليبوتور»، الجزائرية، أن مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، رفض عرضاً رسمياً من اتحاد كرة القدم الإماراتي، لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن بلماضي تلقى العرض قبل أسبوعين، لافتة إلى أن المدرب الجزائري رفض الرحيل عن «محاربي الصحراء»، مبدياً رغبته في الاستمرار مع الفريق الذي قاده إلى تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وأن يتأهل مع «الخضر» لكأس العالم 2022.

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