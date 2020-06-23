مدرب تغلب على «كورونا» يستعد لتدريب نادٍ في دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد المدرب البوسني، محمد بازداريفيتش، أنه يستعد للسفر إلى الإمارات، الأربعاء أو الخميس المقبلين، على أقصى تقدير، للتفاوض مع أحد الأندية في دبي لتولي تدريبها، وفقاً لما ذكر لصحيفة «أفاز» البوسنية.

وقال بازداريفيتش إنه تلقى دعوة من أحد الأندية الإماراتية للسفر إلى الإمارات، والتفاوض معه في دبي، موضحاً: «طلبت الحصول على عرض رسمي، حتى أوافق على السفر، إذ كان من المفترض أن أتوجه إلى دبي، السبت الماضي، لكنني لم أوافق حتى أرسل النادي عرضاً رسمياً».

وأكد المدرب، الذي رحل عن نادي باريس الفرنسي، في ديسمبر الماضي: «تعافيت من إصابتي بفيروس كورونا المستجد، بعدما أكد الأطباء خلو جسمي من الفيروس، بسبب قوة جهاز المناعة لديَّ، بينما على الأرجح إصابتي بـ(كوفيد-19)، حدثت عندما كنت أقود فريق باريس في نهاية العام الماضي». يذكر أن محمد بازداريفيتش (59 عاماً)، لا يرتبط بأي فريق، بعدما رحل عن تدريب نادي باريس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بفرنسا، أما أبرز محطاته، فكانت تولي تدريب منتخب البوسنة، وسوشو الفرنسي، والنجم الساحلي التونسي.

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