شباب الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد "إلغاء الدوري"

المصدر: أحمد طارق-دبي



علمت "الإمارات اليوم" أن نادي شباب الأهلي سيتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، بشأن الأحداث الخاصة بإلغاء دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

وأكد مصدر مسؤول في النادي أنه تم التقدم بشكوى قانونية تتضمن اعتراض على إلغاء الدوري دون تتويج النادي بطلاً للمسابقة بصفته متصدراً للائحة الترتيب، قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

يذكر أن الجمعية العمومية لرابطة المحترفين لكرة القدم قررت الأسبوع الماضي إلغاء دوري الخليج العربي دون تتويج بطلاً للمسابقة، وعدم زيادة عدد أندية المسابقة من 14 إلى 16 نادياً، بعد إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وكذلك الصعود إلى الأضواء، ما أسهم في إلحاق الضرر بالعديد من الأندية أبرزها شباب الأهلي.



تفاصيل أوفى تأتي لاحقاً

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