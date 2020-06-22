فهد خميس: فرحتي بلقب الهداف التاريخي للدوري تستمر موسماً آخر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني السابق، فهد خميس، أنه لا يشغل باله بالحفاظ على لقب الهداف التاريخي للدوري، لافتاً إلى أن قرار رابطة المحترفين بإلغاء نسخة الموسم الحالي 2019-2020، وإلغاء الأهداف التي أحرزها أقرب المنافسين له على اللقب، لا تعني له شيئاً، بينما قال مازحاً: «الله كتب لي أن تطول فرحتي بلقب الهداف التاريخي للدوري، موسماً آخر».

وقال خميس لـ«الإمارات اليوم»: «إنه لا يهتم بالحفاظ على لقب الهداف التاريخي»، موضحاً: «الأرقام ولدت من أجل أن يتم تحطيمها، وبقائي في المركز الأول لن يستمر مدى الحياة، ومن الطبيعي أن يأتي أحد ويحطم الرقم، ويحقق أرقام أفضل».

وأضاف: «لا شك أن قرار إلغاء النسخة الحالية من الدوري، أسهم في تأخير خسارتي للقب الهداف التاريخي، خصوصاً أن تيغالي كان يتبقى له 15 هدفاً ويعادل رقمي، والأمر نفسه بالنسبة إلى علي مبخوت الذي اقترب من الرقم التاريخي، ولكن أرى أن هذا الثنائي قادر على تحطيم الرقم في المواسم المقبلة».

وأشاد نجم الوصل السابق، بمبخوت، وقال: «مبخوت يعدّ من أفضل المهاجمين في الجيل الحالي، إلى جانب أحمد خليل، الذي واجه بعض الصعوبات في الفترة الماضية، ولكن من أبرز لاعبي المنتخب الوطني في خط الهجوم، وبالنسبة إلى مبخوت قد يحتاج إلى موسم أو موسمين ليصبح الهداف التاريخي للدوري، إذ إن أرقامه رائعة وسبق له أن حقق رقماً قياسياً بتسجيله 33 هدفاً في موسم واحد، كأعلى معدل للأهداف يحرزه لاعب في نسخة واحدة».

وتابع: «علي مبخوت فخر لنا، إذ إنه بالنسبة لي يعدّ أفضل مهاجم في الدوري، ويتفوق على اللاعبين الأجانب، أو على أقل تقدير في مستوى أفضل اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري».

وختم تصريحاته قائلاً: «من دون مجاملة أرى أن علي مبخوت (كعبه عالي) على دورينا، ويجب أن يحترف في أحد الدوريات الأوروبية، لأن مستواه يتفوق على المستويات التي تلعب في الدوري».

يذكر أن سيباستيان تيغالي كان قد أحرز 15 هدفاً في الدوري، ورفع رصيده إلى 152 هدفاً في المركز الثاني للائحة الهدافين التاريخيين للدوري، التي يتصدر لائحتها فهد خميس برصيد 165، ولكن قرار رابطة المحترفين بإلغاء الدوري، أسهم في خسارة اللاعب المنضم إلى النصر بداية من الموسم المقبل، الأهداف التي أحرزها في الموسم الحالي، ويتراجع رصيده إلى 137 هدفاً.

وينطبق الأمر نفسه بالنسبة إلى الهداف التاريخي لنادي الجزيرة، علي مبخوت، الذي أحرز 13 هدفاً، ورفع رصيده إلى 146 هدفاً، قبل أن يتراجع إلى 133، بينما سيسعى هداف الوصل في آخر ستة مواسم، فابيو ليما إلى إحراز الهدف الـ100 مرة أخرى في الموسم المقبل، بعدما كان قد أحرز في الموسم الحالي 12 هدفاً، ورفع إلى 105 أهداف، ليتراجع رصيده إلى 92 هدفاً، كما يعدّ لاعب المنتخب وشباب الأهلي، أحمد خليل، من أكبر المتضررين من إلغاء الدوري، بعدما خسر فرصة التتويج باللقب، بينما أسهم القرار في خسارته لأفضل معدل للأهداف أحرزه في مسيرته في المسابقة، بعدما أحرز 13 هدفاً ورفع رصيده إلى 83 هدفاً، بينما تراجع حالياً إلى 70 هدفاً.

الهدافون التاريخيون للدوري عقب إلغاء الموسم

فهد خميس 165 هدفاً

تيغالي 137 هدفاً

علي مبخوت 133 هدفاً

محمد عمر 132 هدفاً

عدنان الطلياني 129 هدفاً

عبدالعزيز محمد 127 هدفاً

أحمد عبدالله 117 هدفاً

يوسف عتيق 117 هدفاً

فيصل خليل 114 هدفاً

أسامواه جيان 101 هدف

أندرسون 99 هدفاً

فابيو ليما 93 هدفاً

«تيغالي يخسر 15 هدفاً في صراع لقب الهداف التاريخي، ويتوقف رصيده عند 137 هدفاً».

«أحمد خليل أكبر الخاسرين بضياع فرصة الفوز بلقب الدوري، وخسارته أفضل معدل أهداف في تاريخه».

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