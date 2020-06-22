الوصل يجدّد عقد سالمين 4 مواسم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد لاعب الوسط الدولي علي سالمين، لمدة أربعة مواسم.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بتوجيهات رئيس النادي الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تجدّد شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع علي سالمين لمدة أربعة مواسم».

يُذكر أن نادي الشارقة كان قد تقدّم بعرض رسمي لضم سالمين، ولكن إدارة «الإمبراطور» أبدت تمسكها ببقاء اللاعب الدولي في الفريق.

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