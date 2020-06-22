أحمد راضي كان لاعباً سابقاً في دبا الحصن

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تلقّى لاعبو وإداريو نادي دبا الحصن خبر وفاة لاعب المنتخب العراقي أحمد راضي بحزن شديد، مستذكرين موسم 1998-1999، عندما كان «النورس الساحر» يلعب في صفوف الفريق، إذ خاض عدداً من المباريات وسجل أهدافاً مؤثرة قبل أن يتعرض للإصابة التي قربت اعتزاله الكرة.

وقال لاعب دبا الحصن السابق سعيد الوتري لـ«الإمارات اليوم»: «كانت تربطني به علاقة طيبة ومن أبرز مواقفه التي لا تنسى أنه كان قريباً من اللاعبين الشباب، ويسدي لهم النصائح من خبرته في الملاعب، وكان محباً لمدينة دبا الحصن وحريصاً على التواصل معي في كل مرة يزور الإمارات».

من جهته، قال اللاعب السابق بالنادي علي يعروف: «أحتفظ بذكريات جميلة مع أحمد راضي، ولا أزال أحتفظ بصوره في أرشيفي الخاص، وأتذكر الأهداف الجميلة التي سجلها مع الفريق»، موضحاً أن «أحمد راضي من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة في دبا الحصن، على الرغم من قصر المدة التي لعب فيها مع الفريق وتوقفه عن ذلك بسبب الإصابة».

أمّا حارس مرمى دبا الحصن السابق سيف بن يعروف، فقال: «إن المرحوم كان متواضعاً للغاية على الرغم من مكانته الدولية الكبيرة، حيث كان يؤدي دور اللاعب والمدرب والناصح في وقت واحد، وكان أسلوبه السهل في الشرح يعزز تقبل النصائح، خصوصاً بين الشوطين وكثيراً ما أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية».

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