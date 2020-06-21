المصدر: دبي-الامارات اليوم.

غايبور

ذكرت صحيفة «دياريو إكسبريسو» الإكوادورية أن لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، اقترب من العودة إلى ناديه السابق، إندبيندينتي الأرجنتيني، بعدما لم يتلقَّ أي عروض من أندية أخرى عقب انتهاء إعارته إلى «الإمبراطور»، بنهاية الموسم الحالي.

ماليزيا

اهتمت وسائل إعلام ماليزية بتأخر المنتخب الوطني في التعاقد مع مدرب جديد، إذ ذكرت صحيفة «ستار تايمز»، أن الفرصة ستكون جيدة بالنسبة لمنتخب ماليزيا لردّ الدين لـ«الأبيض» عندما يلتقي المنتخبان في أكتوبر المقبل.

تنسيق

كشف عضو مجلس إدارة أحد أندية الدرجة الأولى التي تضرّرت من قرار عدم استمرار دوري الدرجة الأولى، عن السعي للتفاهم مع أحد الأندية التي تضرّرت من قرار إلغاء دوري الخليج العربي، لتنسيق المواقف بينهما، قبل التوجه إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد الكرة.

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