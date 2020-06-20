رسمياً.. الشارقة يضم خالد باوزير 3 مواسم

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية في "توتير" ضم لاعب الوحدة خالد باوزير بعقد لمدة ثلاث مواسم، وذلك في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة من اللاعب، علما أن الشارقة ضم إلى صفوفه أخيرا كل من حارس مرمى حتا درويش محمد، ولاعب الوحدة خالد الظنحاني.

وأضاف النادي: "ملك جديد ينضم إلينا، نرحب بإنضمام الجوكر خالد باوزير "25عاما" إلى قلعة الملوك قادما من نادي الوحدة".

ويعد خالد باوزير الذي فرض نفسه في صفوف المنتخب الوطني في فترات سابقة من اللاعبين المميزين نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ويشكل وجوده إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي في الفترة المقبلة.

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