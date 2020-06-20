نادٍ أرجنتيني يدفع 320 ألف دولار لتسوية قضية سابقة مع العين

المصدر: معاذ كمبال ■العين

قرر نادي نيوليز أولد بويز الأرجنتيني تسوية قضية عالقة بينه وبين إدارة نادي العين تعود تفاصليها الى 2012 حينما خرق النادي الارجنتيني أحد بنود الانتقالات، وتعاقد مع اللاعب أجناسيو سكوكو من صفوف «الزعيم» على الرغم من أن الأخير كان لديه عقد سارٍ مع الفريق لموسم آخر، ما تسبب في إيقاع غرامة مالية من جانب الاتحاد الدولي (فيفا) على نيوليز أولد بويز.

وقالت صحيفة «لا كبيتال» الأرجنتينية: «إن إدارة نادي نيوليز أولد بويز قرر أخيراً التعامل مع الأمر الواقع ودفع ما يقارب 320 ألف دولار كتعويض مستحق إلى العين بسبب خرقه لبند قديم في عقده يعود لعام 2012، وأن الحكم يعتبر نافذاً ويجب أن يتم الإيفاء به».

وكان سكوكو طلب من إدارة العين في مايو 2012 الرحيل، متعللاً بأن زوجته أجبرته على ذلك.

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