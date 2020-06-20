بطولة «بومسي باراتايكواندو» العربية اليوم

المصدر: محمد فاضل - دبي

ينظم الاتحادان العربي والإماراتي للتايكواندو بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، البطولة العربية «بومسي باراتايكواندو» لأصحاب الهمم التي تقام اليوم للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي، عبر نظام الاتصال المرئي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو العميد أحمد الزيودي في بيان صحافي: «البطولة فرصة للتواصل بين أصحاب الهمم ورفع روحهم المعنوية، وأشكر فريق عمل البطولة بإشراف السكرتير الفني محمد إسحاق ولجنة الحكام».

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