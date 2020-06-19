الظهوري: قرار عدم زيادة أندية المحترفين مجحف ونطالب بتصحيحه

القرار شكّل صدمة لطموحات دبا الحصن بالصعود. من المصدر

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  • محمد فاضل - دبي
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طالب مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد الظهوري، بمراجعة قرار عدم زيادة عدد اندية المحترفين وتصحيحه، معتبراً إياه قراراً مجحفاً. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «القرار مجحف لأندية الدرجة الأولى عموماً، ودبا الحصن بشكل خاص، ونطالب بتصحيحه»، مؤكداً أنه أصاب جمهور فريقه بالإحباط.

وأضاف الظهوري: «القرار لم يكن منصفاً، ونستغرب أن يعطى الحق لأندية المحترفين بالتصرف بمستقبل أندية الدرجة الأولى»، مبدياً استغرابه «لعدم إنصاف الجميع برفع عدد أندية المحترفين إلى 16 نادياً».

 

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