لا زيادة في مقاعد المحترفين ولا تتويج لشباب الاهلي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رفضت ثمانية أندية من دوري الخليج العربي الموافقة على تتويج شباب الأهلي بلقب الموسم الجاري 2019/ 2020، وزيادة مقاعد الدوري في الموسم المقبل إلى 16 ناديا. وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، والذي عقد عصر اليوم، فيما صوتت ستة أندية فقط لصالح تتويج شباب الأهلي وزيادة أندية المحترفين. وصدق الاجتماع على قرار الرابطة أمس، بإلغاء الموسم الحالي بكافة نتائجه دون اعتماد التتويج أو الهبوط.

وكانت تسريبات قد خرجت قبل الاجتماع على قيادة عدد من الأندية، قرار رفض تتويج شباب الأهلي وزيادة مقاعد الدوري.

ولم يتضمن جدول الاعمال الذي تلقت أندية المحترفين صورة منه، أي بند للتصويت على تتويج شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي، اذ تضمنت بنود الاجتماع خمس نقاط هي، المناداة على الحضور والتحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، تلتها كلمة لرئيس مجلس إدارة الرابطة، عبدالله ناصر الجنيبي، كما تم اختيار ثلاثة من مسؤولي الأندية للمصادقة على محضر الاجتماع، وتعيين المدقق الخارجي.

وكانت النقطة الأهم في الاجتماع، اعتماد نظام الصعود والهبوط للموسم الجاري، والمقبل2020-2021، وما يترتب عليه من قرارات. وتضمنت دعوة الرابطة للأندية المحترفة، النظر في نص المواد رقم 1 و3 و4 من المادة 45 من النظام الأساسي،

واستغرقت مناقشات أربع بنود من الخمسة الموضوعة في جدول الاجتماع نحو 45 دقيقة قبل بدء التصويت على البند الرابع والمتعلق بتتويج شباب الأهلي، وزيادة مقاعد دوري الخليج العربي إلى 16 ناديا.

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