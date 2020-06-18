منتخب الناشئين يترقب قرعة نهائيات آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُجري إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم، مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، المقررة في مملكة البحرين، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وستقام القرعة بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، نتيجة جائحة كورونا، بمشاركة مسؤولي إدارة المسابقات بالاتحاد القاري وممثلي المنتخبات المشاركة.

وبحسب نظام القرعة، سيتم تقسيم الـ16 منتخباً إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي رسمياً للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2021، المقررة إقامتها في دولة بيرو.

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات بحسب نتائج النسخة الماضية التي أقيمت في ماليزيا، حيثُ جاء منتخب البحرين (مستضيف البطولة) على رأس المجموعة الأولى مع منتخب اليابان حامل اللقب، ومنتخب طاجيكستان وصيفة النسخة الماضية عام 2018، ومنتخب كوريا الجنوبية الحاصل على المركز الثالث بالنسخة الماضية في المستوى الأولى، فيما يوجد المنتخب الوطني في المستوى الرابع.

وتأهل منتخب الناشئين للنهائيات، بعد تصدره المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات: قيرغيزستان والعراق ولبنان.

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