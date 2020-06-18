المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بن شرقي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الزمالك المصري، المغربي أشرف بن شرقي، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي لتمثيله في الموسم المقبل. ويعتبر بن شرقي أحد أبرز المواهب العربية، وقاد الزمالك الموسم الحالي للفوز بكأسي السوبر المصري والسوبر الإفريقي.

استغراب

استغرب رئيس اتحاد لعبة فردية الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام، المتعلقة باللجوء إلى طريقة التعيين في اتحاده خلال الدورة الانتخابية الجديدة، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تم تداوله، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة لم تخاطبا الاتحاد بهذا الشأن.

لامكيل

ذكرت صحيفة «فوتبول بلجي» البلجيكية، أن اللاعب الكاميروني لامكيل زي تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن لاعب أنتويرب البلجيكي لديه عروض أخرى من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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