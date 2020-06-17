اتحاد الكرة الإماراتي يعرض 8 ملايين يورو على كوزمين لتدريب المنتخب

المصدر: أحمد طارق-دبي

علمت "الامارات اليوم" أن اتحاد الكرة الإماراتي كثف اتصالاته مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين لتولي تدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، حيث تقدم بعرض رسمي إلى كوزمين، يتضمن حصول مدرب العين وشباب الأهلي السابق، على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو بعقد يمتد لمدة عامين.

ولم يرد كوزمن على عرض اتحاد الكرة حتى الآن كونه مرتبط بعقد مع نادي غيانغسو سونينغ الصيني، وأكد في وقت سابق رغبته في استكمال العقد الذي ينتهي في 2021.

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