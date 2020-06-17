«دبي لسباقات الهجن» يعلن برنامجه السنوي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن أمس، برنامجه السنوي للسباقات بميدان المرموم، إذ تقرّر انطلاق الموسم في 30 أغسطس بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة (تمهيدي المرموم) للقايا واليذاع، فيما تبدأ تحديات سن الحقاقة في الثالث من سبتمبر، وتدشن فعاليات سن الكبار (الثنايا والحول والزمول) بداية من 7 سبتمبر.

ويُقام مهرجان سمو ولي عهد دبي، من 23 يناير وحتى 4 فبراير العام المقبل، فيما تقرّر إقامة مهرجان ختامي المرموم من 28 مارس وحتى 8 أبريل.

وتم تحديد عدد من الضوابط للسباقات، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يمنع خروج الهجن من العزب قبل السادسة صباحاً، وفي حالة عدم الالتزام تتم مخالفة صاحبها.

وتفتح المضامير السادسة والنصف صباحاً، مع الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد الاجتماعي. وتم كذلك منع تركيب الآليات في المضمار، على أن يتم تركيبها بالعزب، مع التقيد بالمسافات التي لا تقل عن خمسة أمتار أثناء الانتظار في المضمار، وتقرر تقنين عدد الأفراد والعاملين إلى أقل قدر ممكن وللحاجة الماسة فقط، وكذلك مُنع التجمع في ميادين السباقات.

موسم الهجن ينطلق 30 أغسطس.. واشتراطات صحية صارمة للسباقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news