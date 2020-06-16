قرار "إلغاء الدوري وتتويج شباب الأهلي".. في عيون الجمهور

المصدر: أحمد طارق ومحمد فاضل -دبي

أشاد جمهور بقرار "لم يصدر رسميا" لكن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع السوشال ميديا عن إلغاء دوري الخليج العربي بكرة القدم وتتويج المتصدر شباب الأهلي مع صعود فريقي الإمارات ودبا الحصن إلى دوري المحترفين.

واعتبر الجمهور أن القرار في حال صدوره رسميا سيكون عادلا للجميع دون وقوع أي ضرر على أي فريق مشارك في الدوري، خصوصا أنه منح الفرصة للفريقين المتذيلين "الفجيرة وحتا" بعدم الهبوط مع صعود متصدري دوري الهواة الامارات ودبا الحصن، فضلا عن عدم إضاعة جهود شباب الأهلي الذي يصدر بفارق 6 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

لكن في المقابل أبدى عدد من المغردين عدم رضاهم في حال إلغاء المسابقة وتتويج شباب الأهلي باللقب، مؤكدين آنه يجب استكمال المسابقة أو إلغائها دون تتويج بطل.

ونشر المغرد نجم المنصوري رداً على تغريدة تطالب بتتويج شباب الأهلي قائلاً: "إلغاء الدوري يعني إلغاء جميع النتائج"، كما قال المغرد منصور عبدالله: "لا يمكن اعتماد نتائج الدوري في حال إلغاء المسابقة.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة نادي الامارات محمود الشمسي لـ"الامارات اليوم" اي قرار محتمل سيساهم بصعود ناديي الامارات ودبا الحصن للعب في دوري الخليج العربي سيكون قرار منصفا للفريقين.

مضيفا "اقامة الموسم المقبل بـ 16 فريقا سيكون انصاف كبير للصقور ودبا الحصن للجهود الكبيرة التي بذلها الناديان طوال الموسم والميزانيات التي تم صرفها من اجل تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين وسيكون ذلك استحقاق حقيقي للناديين".

تفاعل جمهور شباب الأهلي

وتفاعل عدد من مشجعي نادي شباب الأهلي مع القرار ونشرت عدد من الحسابات المنتمية بشكل غير رسمي إلى شباب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات حول بدء استعدادات جمهور النادي للاحتفال بلقب الدوري وإلغاء المسابقة.

وقال المغرد علي أحمد بن صراي "قرار سليم مئة بالمئة"، وقال الجسمي "قرار سليم 200 بالمئة"، فيما أشار اخر أن شباب الأهلي "يستاهلون".

وغرد رئيس رابطة مشجعي شباب الأهلي محمد بن عجيل تغريدة على حسابه بنشره صورة لاحتفالات "فرسان دبي" بلقب سابق، في إشارة إلى اقتراب فوز الفريق بلقب الدوري دون أن يعلق عليها إذ تفاعل مع التغريدة عدد من المشجعين مبديين استعدادهم للاحتفال باللقب.

وقال المشجع "بو هناد" إنه جمهور شباب الأهلي اشتاق للفوز بلقب الدوري بعد غياب أربع سنوات، أما المغرد سالم النعيمي قال: "نبدأ الاحتفالات أم نتريا شوي".

وقال المغرد عبد الله المرزوقي: "شباب الأهلي بطلاً للدوري للمرة الثامنة"، كما غرد بو علي قائلاً: "مبروك لشباب الأهلي لقب الدوري".

وعلق على التغريدة المغرد نصر النصراوي قائلاً: "مبروك ألف مبروك لهم الدوري يستاهلون".

القرار غير رسمي

كشف مصدر مسؤول في رابطة دوري المحترفين لـ"الامارات اليوم" أن ما يتم تداوله حاليا عن صدور قرار بإلغاء الدوري مع تتويج شباب الأهلي رسميا بطلا لدوري الخليج العربي وفي نفس الوقت صعود فريقي الإمارات ودبا الحصن إلى دوري المحترفين المتداول حاليا بين الجمهور، لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن.

وقال مصدر مسؤول آخر ان قرار إلغاء الدوري مع تتويج شباب الأهلي احد الخيارات المطروحة لحسم مصير الموسم لكن الاحتمالات مازالت مفتوحة على كل شيء منها إلغاء الموسم بدون تتويج واستكمال الموسم وإلغاء الهبوط.

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