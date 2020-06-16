"إلغاء الدوري وتتويج شباب الأهلي".. توضيح من مصدر رسمي

المصدر: منصور السندي وسيد مصطفى دبي



كشف مصدر مسؤول في رابطة دوري المحترفين لـ"الامارات اليوم" أن ما يتم تداوله حاليا عن صدرو قرار بإلغاء الدوري مع تتويج شباب الأهلي رسميا بطلا لدوري الخليج العربي وفي نفس الوقت صعود فريقي الإمارات ودبا الحصن إلى دوري المحترفين المتداول حاليا بين الجمهور، لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن.

وقال مصدر مسؤول آخر ان قرار إلغاء الدوري مع تتويج شباب الأهلي احد الخيارات المطروحة لحسم مصير الموسم لكن الاحتمالات مازالت مفتوحة على كل شيء منها إلغاء الموسم بدون تتويج واستكمال الموسم وإلغاء الهبوط.

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