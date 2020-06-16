الظاهري: تجربتي مع الوحدة هي الأفضل.. وصُدمت من «الملك»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وصف لاعب العين والوحدة والوصل والشارقة والفجيرة السابق، محمد سالم الظاهري، تجربته مع «العنابي» بأنها الأفضل من بين خمس محطات قضاها في دوري الخليج العربي.

ويستعد الظاهري لخوض تجربة سادسة في الموسم المقبل، اذ تلقى أكثر من عرض يتوقع أن يحسم الاختيار بينها خلال هذا الأسبوع بحسب ما أكد لـ«الإمارات اليوم». وشدد الظاهري على أنه فضل عدم تمديد عقده مع الفجيرة لعدم استلام راتبه بشكل منتظم، مؤكداً أن مستحقاته المالية كانت تتأخر ما بين شهرين وثلاثة أشهر، ما دفع سبعة لاعبين للرحيل عن النادي لهذا السبب. وأكد أن تجربته مع الشارقة كانت «صادمة» بالنسبة له بعد أن قضى موسماً كاملاً دون أن يُشارك في المباريات على الرغم من أن المدرب عبدالعزيز العنبري هو من طلب التعاقد معه، لافتاً إلى أنه هو من طلب فسخ عقده والتنازل عن مستحقاته كافة من أجل المشاركة في المباريات، وتالياً تفاصيل المقابلة.

عقب انتهاء عقدك مع الفجيرة ما هي وجهتك المقبلة؟

هناك أكثر من عرض وصلني في الأيام السابقة أدرسها بشكل جيد مع وكيلي وليد الشامسي، والذي أود أن أشكره على جهودي معي، وخلال هذا الأسبوع قد نحسم القرار، إذ اتفقت مع الشامسي على أن تكون الأولوية للنادي الذي سيضمن لي المشاركة في المباريات، فقد ضحيت بقيمة عقد كبير مع الشارقة لعدم قبول فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء، وانتقلت للفجيرة من أجل هذا الغرض، ولهذا أنا لست مستعداً مجدداً لتكرار تجربة الملك على الرغم من قدرتي على تدبير عقد مناسب من أحد أندية الكبيرة لكن همي الأكبر أن ألعب دون النظر لأي اعتبارات مالية أو أسماء الأندية التي سأنتقل لها.

لماذا لم تجدد تعاقدك مع الفجيرة طالما أنك تفكر في مسألة اللعب؟

بالتأكيد أنا أحترم الفجيرة، لكن المشكلات التي واجهتني جعلتني أكتفي بالموسم الذي قضيته مع النادي، فحينما انتقلت إليه من نادي الشارقة كان هناك اتفاق مالي بيننا، وهم لم يلتزموا به وكانت الرواتب تتأخر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من محاولات المدرب الجزائري السابق مجيد بوقرة التدخل لحل المشكلات المالية لي ولبقية اللاعبين، فإنه لم ينجح بدرجة كبيرة، وهناك سبعة لاعبين رحلوا عن الفجيرة بسبب أوضاعهم المالية.

لعبت لأندية العين والوحدة والوصل والشارقة والفجيرة، ما هي أهم مرحلة لك؟

أشعر بأن الفترة التي قضيتها في نادي الوحدة هي الأهم في مسيرتي الكروية، فقد لعبت مع العنابي 90% من عدد المباريات خلال الفترة التي قضيتها داخل أروقة النادي، وأسهمت مع الفريق في حصد أكثر من لقب من بينها كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وشاركت معهم في دوري أبطال آسيا، لذلك أعتبرها أهم مراحل حياتي داخل المستطيل الأخضر، وقد حان الوقت الذي أشكر فيه النادي على الطريقة الاحترافية التي تعاملوا بها معي.

أليس مستغرباً أن تتحدث عن الوحدة رغم أن بدايتك كانت في العين

بالعكس أنا ممتن كثيراً لنادي العين وله الفضل في تقديم محمد سالم الظاهري، فقد حصدت مع الزعيم أول ألقابي الكروية، حينما حصلنا على لقب الدوري 2013، مع المدرب الروماني كوزمين، وأتذكر أنني من صنعت الهدف الذي سجله الغاني جيان في شباك نادي دبي، وحصدنا من خلاله اللقب، لكن نضجي الكروي الأكبر كان في نادي الوحدة.

ما هي المحطة التي ترى أنك لم تُحقق فيها أحلامك؟

مع الشارقة، فقد عانيت موسماً كاملاً لم أشارك خلاله في أي مباراة على الرغم من أن المدرب عبدالعزيز العنبري هو من طلب من إدارة ناديه التعاقد معي، ودفع مسؤولوه مبلغاً مالياً للوحدة لشراء بطاقتي التي كان متبقياً فيها موسم آخر، ووقعت مع الشارقة فترة طويلة، وبعد أن شعرت بأنني قضيت موسماً كاملاً دون اللعب طلبت الرحيل رغم أن رئيس شركة كرة القدم السابق، محسن مصبح، حاول اقناعي بالبقاء ولكني رفضت، فقد كان من الممكن أن أبقى وأظل ثلاث سنوات ونصف السنة أتقاضي راتبي، لكني لا أحب تلك الطريقة فرحلت للفجيرة أملاً في أن أجد ما أصبو إليه، بعدما صُدمت في تلك التجربة.

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