المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بقاء

ذكرت صحيفة «فوتبول نافييا» البرازيلية، أن نادي باهيا البرازيلي أبدى تمسكه باستمرار لاعب الوسط غريغوري دا سيلفا في صفوفه، لافتة إلى أن النادي رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، إضافة إلى عرض آخر لاحتراف اللاعب البرازيلي في الدوري الأميركي.

لاعب

رفض رئيس شركة كرة القدم في أحد أندية دوري الخليج العربي أن يقوم لاعب سابق في الفريق بمهمة تقريب وجهات النظر بين النادي ولاعب أجنبي أثناء عملية التفاوض، بداعي أن اللاعب غير متخصص في أساليب المفاوضات.

عودة

اقترب لاعب فريق العين، محمد خلفان، من إكمال البرنامج التأهيلي الخاص الذي يخضع له بعد أن كان قد تعرض للإصابة بداية الموسم الحالي، وبات من المتوقع أن يلتحق بتدريبات «الزعيم» الجماعية عند استئنافها.

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