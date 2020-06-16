خورفكان يتمسك بالأجانب.. ويفاوض لاعبين مواطنين مؤثرين

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

أكد عضو شركة كرة القدم لنادي خورفكان، مدير الفريق الأول، علي خليل، أنه تم وضع تصورات كاملة للسيناريوهات، المتعلقة باستكمال أو إلغاء الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، بما يسهم في الحفاظ على حظوظ الفريق بالبقاء في الأضواء في حال استكماله، أو الاستعداد المناسب للموسم المقبل، في حال تم إلغاء الموسم الحالي، وذلك من خلال خطتين مختلفتين، تناسبان المستجدات المحتملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النادي تمسك بمحترفيه الأجانب، تقديراً لما قدمه الفريق من مستويات مرضية، ويتفاوض مع لاعبين مواطنين مؤثرين.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «تمسكنا بجميع اللاعبين، تقديراً لما قدمه الفريق من مستويات مرضية، خصوصاً في الدور الثاني للبطولة، بينما تدرس شركة كرة القدم عروضاً للتعاقد مع لاعبين مواطنين مميزين فنياً، لضمهم لصفوف النادي خلال الفترة المقبلة، ممن يمكنه أن يكون مؤثراً في المردود الفني، وبما يوازي تطلعات النادي ببناء فريق قوي قادر على الظهور بشكل جيد في المنافسات المقبلة».

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