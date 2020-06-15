مذيع رياضي: أطراف تطالب بإلغاء الدوري للمصلحة الشخصية وللتعتيم على الفشل

المصدر: أحمد طارق- دبي

نشر مذيع قناة "سكاي نيوز" موسى أحمد البلوشي تغريدات حول مصير مسابقة دوري الخليج العربي، وإمكانية إلغاء المسابقة أو استكمالها في شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن "هناك أطراف تطالب بإلغاء المسابقة بهدف المصلحة الشخصية والتعتيم على الفشل"، على حد تعبيره.

وقال البلوشي: "هناك أطراف تطالب بإلغاء الدوري وكأنه لم يكن! هذه الاصوات هدفها المصلحة الشخصية والتعتيم على الفشل، للهروب من انتقادات المناصرين للبقاء على كرسي الادارة مستريحين.. هذه الاصوات لو كانت انديتهم متصدرة هل كانوا سيطالبون بإلغاء الدوري؟".

وأضاف: "حين تكون مسؤولا عليك أن تصدر قرارك ناظراً للمصلحة العامة ثم لمصلحة الأطراف المعنية بعدالة وموضوعية، ودورينا أسوة بدوريات عالمية لا يتحمل انتظارا أكثر من هذا فإما ان نستكمل المسابقة أو نعلن المتصدر بطلاً".

ولاقت تغريدات تعليقات متباينة وفقاً لأهواء الجماهير، إذ طالبت جماهير شباب الأهلي تتويج فريقها بلقب الدوري، بينما طالبت جماهير عيناوية وأندية أخرى إلغاء المسابقة دون تحديد هوية البطل.

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