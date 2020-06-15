الشيباني: الاستمرار في صفوف الوصل أولوية بالنسبة لي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، خالد الشيباني، أنه يمنح الأولوية للوصل للاستمرار في صفوفه خلال المرحلة المقبلة، وقال: «في حال تمسك الوصل باستمراري في الموسم المقبل، سأوافق بالتأكيد لأن الأولوية بالنسبة لي هي اللعب مع الإمبراطور الذي يعد بيتي، خصوصاً مع ارتباط أسرتي التاريخي بالنادي».

وأكد اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الوصل، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم أقدم أي شيء مع النادي حتى الآن بسبب عدم حصولي على فرصتي كاملة، وذلك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين في مركز خط الوسط مع الفريق في الفترة الماضية، مثل علي سالمين وخميس إسماعيل وعبدالله النقبي، وأتمنى أن أحصل على الفرصة في المرحلة المقبلة، وأن أثبت وجودي وأحقيتي بالمشاركة أساسياً».

وكشف الشيباني عن أبرز المدربين في مسيرته، فقال: «أدين بالفضل للمدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون، الذي قام بتصعيدي للفريق الأول رغم صغر سني، إذ إنه كان يحب الاستعانة باللاعبين الشباب، بينما أرى أن أفضل مدرب تعاملت معه هو الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، كما أن الروماني لورينت ريجيكامب يقوم بعمل جيد جداً مع اللاعبين، ومن المدربين المميزين».

أما بالنسبة إلى سبب غياب الوصل عن تحقيق البطولات، فقال: «لا يوجد سبب محدد، لكن الفريق كان قد وصل إلى مستوى جيد جداً مع المدرب أروابارينا، وكان الوصل ينافس في لقب الدوري، وتأهل للمباراة النهائية في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ولكن لم يحالفنا التوفيق في الفوز ببطولة». وختم تصريحاته بالحديث عن جمهور الوصل، فقال: «افتقدنا الجمهور الوصلاوي في الموسم الحالي، إذ إنه من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في مردود اللاعبين، وبالنسبة لي أشعر بذلك كثيراً، خصوصاً أنني كنت دوماً أحضر المباريات في المدرجات، لتشجيع الفريق، وأعرف أهمية وتأثير وجود الجمهور الذي نتمنى أن يعود بقوة مع عودة المباريات».

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