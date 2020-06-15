المصدر: دبي-الامارات اليوم.

شرط

قطع أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي شوطاً كبيراً في المفاوضات مع لاعب مواطن يلعب في نادٍ كبير، ويوجد دائماً في صفوف المنتخب الوطني، لكن العقبة الوحيدة المتبقية في إتمام الصفقة هي أن ناديه طلب مبلغاً مالياً كبيراً مقابل انتقاله.

لاريفي

ذكرت صحيفة «أنالايس ديجيتال» الأرجنتينية، أن لاعب بني ياس السابق، الأرجنتيني خواكين لاريفي، قرر اعتزال كرة القدم، بالعودة إلى الأرجنتين، وخوض تجربة أخيرة، بعدما تلقى عرضين من هوراكان وفيليزسارسفيلد الأرجنتينيين، إذ يلعب لاريفي حالياً مع يونيفرسيداد تشيلي.

عقود

أكّد رئيس شركة كرة القدم لأحد أندية دوري الخليج العربي أن المشكلة في استئناف الدوري ليست في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي بالإمكان التغلب عليها، حسب تأكيده، بل في حل مشكلة تعاقدات اللاعبين المنتهية عقودهم، داعياً إلى إيجاد حل سريع.

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