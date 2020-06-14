الأذربيجاني ماميدياروف يتصدر.. وسالم رابعاً في «نجوم العالم الدولية للشطرنج»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

تصدر الأذربيجاني شهريار ماميدياروف، المصنف 11 على العالم، منافسات بطولة نجوم العالم الدولية للشطرنج، المقامة عن بعد ضمن بطولة «الشارقة 2020». واحتل الأستاذ الدولي الإماراتي سالم عبدالرحمن، المصنف 55 على العالم، المركز الرابع في لائحة الترتيب العام لمرحلة الذهاب من البطولة التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في البطولة البالغة جوائزها المالية 10 آلاف دولار، ستة لاعبين من أبطال العالم للشطرنج.

وجمع سالم عبدالرحمن نقطتين ونصف النقطة من الفوز على المصري باسم أمين، والتعادل مع الهندي هاري كريشنا، والأوزبكي كاسمجانوف، والبولندي راودسلاف فايتشاك، فيما خسر أمام ماميدياروف، الذي تصدر مرحلة الذهاب برصيد أربع نقاط من خمس لقاءات.

ويلاحق صدارة ماميدياروف الهندي كريشنا بنتالا وبطل العالم السابق الاوزبكي رستم قاسمجانوف، برصيد ثلاث نقاط، إذ خسر كلا اللاعبين في مواجهاتهما أمام المتصدر.

وكان قاسمجانوف محظوظاً بعض الشيء في مباراته بالجولة الخامسة أمام باسم أمين في مباراة متقلبة وغريبة الأطوار، بعد أن ارتكب البطل المصري خطأ كبيراً في نهاية المباراة أدى لخسارة لم يكن يستحقها. من جانبه، أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن المستوى الفني للبطولة في مرحلة الذهاب، جاء كما كان متوقعاً قوياً ومثيراً، نظراً لمشاركة صفوة نجوم العالم. وأضاف في تصريحات صحافية: «نتوقع مزيداً من الإثارة في مرحلة الإياب التي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إذ لاتزال فرص اللاعب الإماراتي سالم عبدالرحمن قوية في التقدم نحو مراكز أفضل، خصوصاً مع المستويات العالية التي قدمها في مبارياته الخمس، والتي كان بوسعه أن يُحقق فيها مركزاً أفضل».

وحظيت بطولة نجوم العالم، «الشارقة 2020»، بمتابعة عالمية كبيرة، اذ نُقلت عبر موقع إنترنت تشيس كلوب الشهير، وقناته على اليوتيوب، والذي شهد للمرة الأولى التعليق على المباريات باللغة العربية، وعلق عليها كل من الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، وأستاذ الاتحاد الدولي صهيب العكلة.

10 آلاف دولار جوائز بطولة نجوم العالم «الشارقة 2020».

منافسات الحدث نُقلت عبر موقع «تشيس كلوب».

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