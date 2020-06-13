البطائح يتعاقد مع اللاعب حمد جلال

المصدر: محمد فاضل الشارقة

اعلن نادي البطائح الرياضي الثقافي اليوم عن تعاقده مع اللاعب حمد جلال قادما من نادي دبا الحصن، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، وجرت مراسيم توقيع العقد بحضور مشرف قطاع الرياضة عبد العزيز المازمي ومدير الفريق الاول حمدان المسماري.

ويعتبر اللاعب حمد جلال من اللاعبين المهاريين وساهم في ان يكون دبا الحصن في مركز الوصيف في الموسم الحالي

وجاء في بيان للنادي أن التعاقد مع اللاعب بهدف دعم الفريق الاول باللاعبين المميزين ومتمنين للاعب التوفيق والسداد ولزملائه الاخرين في المرحلة المقبلة.

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