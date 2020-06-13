وفاة والدة أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نعت أسرة، أسطورة كرة القدم الإماراتية، عدنان الطلياني، وفاة والدة اللاعب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. وأكد مدير المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم جمال بوهندي لـ"الإمارات اليوم" أن "أسرة اللاعب الدولي السابق، قررت ونظراً للظروف الطارئة والاستثنائية وإستكمالاً للإجراءات الإحترازية، أن يقتصر الدفن على المقربين فقط، واعتذرت الأسرة عن استقبال المعزين من الرجال والنساء على أن يتم تقبل التعازي هاتفياً للمغفوره لها بإذن الله تعالى".

وأضاف بوهندي: أصدقاء اللاعب الدولي استقبلوا خبر الوفاة صباح اليوم بحزن، وحرصوا جميعاً على التواصل معه من أجل تقديم واجب العزاء في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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