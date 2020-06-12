ماجد الفلاسي: من غير المنطقي التعاقد مع مدرب لـ 4 مباريات فقط

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد المشرف السابق على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل، ماجد الفلاسي، أنه لا يجب التعاقد مع مدرب يقود المنتخب في المباريات الأربع المتبقية في تصفيات المونديال، من أجل تخطي المرحلة الصعبة الحالية فقط، مشدداً على أنه يجب التعاقد مع مدرب تكون لديه فرصة للعمل وبخطة طويلة الأمد.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «من غير المنطقي التعاقد مع مدرب لأربع مباريات فقط». وتابع: «من خلال الأنباء التي يتم تداولها بأن الصربي رازوفيتش الأقرب، يبدو أنه فقط من أجل تخطي هذه المرحلة، وقيادة الأبيض للمرحلة التالية من التصفيات». وأضاف: «مع كامل احترامي للمدرب رازوفيتش، إلا أنه يجب التعاقد مع مدرب لديه طموح كبير وفلسفة وخبرة في تصفيات كأس العالم، التي تختلف عن مباريات الدوري، وقيادة الأندية، خصوصاً أن المدرب الصربي أبرز تجاربه مع الكرة العربية هي تدريب الفيصلي السعودي والظفرة، وهو الأمر الذي يختلف تماماً عن قيادة المنتخبات». وأشار إلى أن المنتخب سيخوض فترة صعبة للغاية، موضحاً: «وضع الفريق معقد في التصفيات، ويحتاج إلى عدم الوقوع في أخطاء، حتى نتخطى هذه المرحلة ويتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات». وزاد: «قائمة المنتخب ستشهد انضمام وجوه جديدة، بعد ضم فابيو ليما وسيباستيان تيغالي وكايو كانيدو، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مدرب لديه شخصية قوية، وخبرة في التعامل مع النجوم، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سيواجهون صعوبات أمام نجوم المنتخب الذين يجب أن يتعودوا على أن هذا الثلاثي جاء لخدمة المنتخب وليس للحصول على أماكنهم». وختم حديثه: «المنتخب في الفترة الماضية استعان بمدربين كبار لديهم سيرة ذاتية جيدة، مثل الإيطالي زاكيروني والأرجنتيني باوزا والهولندي مارفيك، ولكن هذه التجارب لم تنجح بالشكل المطلوب، ولا يجب أن تحكمنا العاطفة في اختيار المدرب الجديد».

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