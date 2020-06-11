عملية جراحية في الرباط الصليبي للاعب النصر العكبري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نادي النصر عن خضوع لاعبه محمد العكبري لعملية جراحية في الرباط الصليبي بعد إصابة تعرض لها قبل توقف دوري الخليج العربي.

وقال النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبنا محمد العكبري الذي أجرى بنجاح جراحة في الرباط الصليبي بمركز جراحة العظام والمفاصل في دبي، على يد

البروفيسور الفرنسي فيليب لاندرو، وسيبدأ اللاعب اليوم برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي بإشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن «إصابة اللاعب ليست بقطع كامل في الرباط الصليبي وإنما قطع جزئي، وسبب تأخر إجراء الجراحة هو عدم استقبال المستشفيات الفترة الماضية أي جراحات غير ضرورية، حرصاً على صحة اللاعب بسبب تفشي فيروس كورونا، ما جعل اللاعب يتأخر قليلاً حتى تسمح السلطات الطبية بذلك، وسيكون اللاعب جاهزاً للالتحاق بالفريق خلال مدة قد تصل إلى أربعة شهور، ما يعني غيابه عن فترة الإعداد».

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