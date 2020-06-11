الشامسي: الحمرية قادر على إقامة معسكر تدريبي داخل الدولة في يوليو أو أغسطس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، أن الفريق الأول بالنادي يمكنه إقامة معسكره التدريبي المغلق، استعداداً لدوري الدرجة الأولى، في شهرَيْ يوليو أو أغسطس المقبلين داخل الدولة، وعدم السفر إلى الخارج رغم ارتفــاع درجتي الحــــرارة والرطـوبة.

وأكد الشامسي أن النادي يتمتع بكل مفردات إقامة معسكر داخلي ناجح، بوجود البنية التحتية المتطورة، ما يسهم في اختصار المصروفات.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «يتمتع نادي الحمرية بمنشآت مميزة، تمثل كل ما تحتاجه الفرق الرياضية لإقامة التجمعات، ويمتلك فندقاً، وقاعة رياضية مكيفة، وصالات تدريب ومسبحاً رئيساً». وأضاف: «نحن على تواصل منتظم مع مجلس الشارقة الرياضي، لاتخاذ القرار المناسب». وأكمل: «نتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بالإعلان عن موقف دوري الدرجة الأولى مبكراً، وأن يتم توضيح مسألة عقود اللاعبين المنتهية».

يذكر أن الحمرية يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، برصيد 27 نقطة.

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