المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جو

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن اللاعب البرازيلي جو اقترب من العودة إلى نادي كورينثيانز، عقب انتهاء عقده مع ناغويا الياباني، لافتة إلى عدم نجاح مفاوضاته مع أحد أندية دوري الخليج العربي.

لوسيسيو

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع المدرب الروماني لوسيسيو، الذي يعتبر ثاني أكثر مدرب حصداً للألقاب في العالم بـ32 لقباً، بعد الاسكتلندي فيرغسون (٤٩ لقباً).

تسوية

كشف مسؤول بارز بأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم أن النادي وصل إلى المراحل الأخيرة من إيجاد تسوية ودية لحل خلاف حدث بين النادي وأحد المدربين، بعيداً عن اللجوء إلى المحاكم الرياضية.

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