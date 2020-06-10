الوصل يعير حارس المرمى محمد البيرق إلى الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي الوصل، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعارة حارس المرمى محمد عبدالرحمن البيرق إلى نادي الفجيرة، بعقد يمتد لموسم واحد.

ويعد الحارس البيرق من حراس المرمى الموهوبين، وسبق له التألق في صفوف اتحاد كلباء، قبل أن ينتقل للوصل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ما يجعله إضافة فنية قوية لـ«الذئاب»، كما يتمتع بمواصفات فنية مميزة يمكنها أن تضعه في مقدمة حراس المرمى في الدولة، وسيحل البيرق في صفوف الفجيرة بدلاً من الحارس عبدالله إسماعيل (بوفون)، والذي لم يجدد عقده مع الفجيرة أخيراً.

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