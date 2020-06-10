صحيفة: الجزيرة يطلب التعاقد مع السويسري ليو لاكروا

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، لضم المدافع السويسري ليو لاكروا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة «لو 10 سبورت» أن عرض نادي الجزيرة يعدّ الأكبر مالياً، لافتة إلى أنه يواجه منافسة قوية من سيون السويسري، وإسطنبول باشاك شهير التركي.

وأضافت: «لاكروا كان قد تلقى عروضاً أخرى في شهر مايو من سامبدوريا وفروسونيني الإيطاليين، كما أن نادي لوزان السويسري أبدى رغبته في ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل».

وأشارت إلى أن سانت إيتيان يضع عرض نادي الجزيرة في مقدمة العروض التي يناقشها، إضافة إلى عرض سيون السويسري.

ويبلغ اللاعب ذو الأصول البرازيلية من العمر 28 عاماً، إذ تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات وأسعار اللاعبين.

يذكر أن نادي الجزيرة يضم في صفوف كلاً من البرازيلي ماركوس كينو، الذي انتهت إعارته وسيعود إلى بيراميدز المصري، والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والمغربي مراد باتنا، والصربي ميلوس كوسانوفيتش.

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