حبس مدير نادٍ ووكيل لاعبين بشبهة تلاعب بنتائج مباريات في الجزائر

المصدر: الجزائر -أ.ف.ب

قضت محكمة جزائرية بحبس مدير نادي وفاق سطيف ووكيل لاعبين حتى نهاية التحقيق الجاري في شبهة التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم حبس المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بعد الاستماع لأقوالهما وتوجيه الاتهام لهما من طرف قاضي التحقيق، أول من أمس.

وبدأ التحقيق منتصف مايو بعد انتشار تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب نتائج مباريات. وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع شكوى ضد مجهول.

ووجهت لنسيم سعداوي تهم «المساس بحرية الأشخاص» و«التشهير» و«تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص»، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، بحسب الوكالة الرسمية.

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