إدارة الحكام تناقش التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم، الخميس الماضي، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» ورشة عمل فنية لمُقيّمي الحكام، لعرض ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم 2020-2021، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام علي حمد، وعضو لجنة الحكام صالح المرزوقي والمدير الفني للحكام خالد الدوخي، والمسؤول الفني للمقيّمين أحمد يعقوب، والمحاضرين عبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، إلى جانب 29 مقيّماً.

وقال مدير إدارة الحكام علي الطريفي في بيان صحافي: «إن محاور الورشة هدفت إلى إطلاع المقيّمين على التعديلات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي مطلع الشهر الجاري، لأهمية الإلمام بها ومعرفة تطبيقها بصورة صحيحة، حتى تتم عملية تقييمهم لأداء الأطقم التحكيمية خلال المباريات بطريقة سليمة وفقاً لمستجدات قانون اللعبة».

وأوضح «استعرضنا أيضاً إشارات تواصل اعتمدتها الإدارة للتواصل بين الحكم المساعد وحكم الساحة، والتي تم عرضها كاملة على مُقيّمي الحكام حتى يتسنى فهمها خلال أحداث المباريات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news